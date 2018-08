Rapallo. Questa mattina la squadra dei vigili del fuoco di Rapallo è intervenuta in via San Rocco, a Recco, per una fuga di gas.

Durante il transito veicolare, un’auto ha urtato un tubo montante del gas metano, procurandone la rottura.

Messa in sicurezza l’area, si è provveduto a garantire la sicurezza del tecnico del gas durante le riparazioni.