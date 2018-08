Francesco Bocciardo si esalta agli Europei di Dublino

Imprendibile. Così si potrebbe definire Francesco Bocciardo atleta in forza ai Nuotatori Genovesi che torna dai Campionati Europei di nuoto paralimpico di Dublino con ben 5 medaglie al collo e un record del mondo a completare un’estate semplicemente perfetta.

Convocato in azzurro dal Commissario Tecnico Riccardo Vernole, Bocciardo è una delle punte di diamante di una nazionale che primeggia confermandosi fra le grandi del movimento paralimpico in vasca. 74 medaglie complessive (solo l’Ucraina ha fatto meglio) e miglior prestazione della storia per gli azzurri.

Per il genovese è arrivata la grande soddisfazione di vincere i 200 stile libero firmando il record iridato. Non solo perché è stata d’oro anche la sua prestazione nei 100 rana e quella nella 4×50 stile mista insieme ai compagni di squadra. Per lui anche due argenti rispettivamente nei 50 e 100 stile libero.

Una prestazione sontuosa sulla quale si staglia l’ombra della tragedia del Ponte Morandi avvenuta proprio nei giorni di gara: “Sono ancora sconvolto – ha detto – ho cercato di capire se amici, colleghi o parenti fossero rimasti coinvolti. Ognuno di noi viveva quel collegamento quasi quotidianamente. Si tratta di un momento difficile per la città, siamo spezzati in due, ma dobbiamo farcela e noi atleti abbiamo un compito importante perché è in drammi come questo che i valori dello sport devono farsi sentire. Sono a disposizione per organizzare eventi benefici il cui ricavato possa essere devoluto alle famiglie delle vittime e agli sfollati”.

Un grande cuore quindi che lo ha sostenuto durante un periodo di grande tensione, dagli allenamenti alla gara in cui ha dovuto resettare i brutti pensieri per concentrarsi sull’appuntamento continentale: “Sono molto soddisfatto – ha commentato – sulla carta ci stava, ma la più grande difficoltà è stata mantenere lo stato di forma e la concentrazione per tanti giorni e tante gare. Senza dubbio è l’evento che mi è riuscito meglio in assoluto. Adesso sono stanco perché la preparazione è stata dura ed estenuante, ma abbiamo centrato gli obbiettivi, questo è quello che conta”.

Un risultato che sarebbe stato impensabile senza l’apporto della sua società, i Nuotatori Genovesi, ma non solo: “Devo ringraziare anche le Fiamme Oro, il mio allenatore Luca Puce, Elisa Casanova e Luca Baldini perché mi hanno sempre aiutato per gli allenamenti. Ora devo ricaricare le batterie, poi tornerò ad allenarmi”. In vista ci sono i Mondiali in Malesia nel 2019 e ovviamente le Paralimpiadi di Tokyo 2020.