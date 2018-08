Francesco Bocciardo campione europeo nei 200 stile libero

Genova. Partenza con il botto per Francesco Bocciardo ai campionati europei di Dublino, in Irlanda. Il ventiquattrenne della Nuotatori Genovesi conquista la medaglia d’oro e firma il nuovo record del mondo nei 200 stile libero categoria S6 con il tempo di 2’23″65.

“Grazie a tutti per l’affetto e il supporto, vi aspetto sintonizzati per le prossime gare” è il messaggio inviato ai tifosi in vista dei 50 dorso di oggi, di mercoledì per i 100 rana, venerdì per i 50 stile libero, sabato per i 100 stile libero e domenica per i 50 delfino.