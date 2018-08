Fondi Lega, l’associazione nazionale magistrati: “Inammissibile interferenza nel lavoro della procura di Genova”

Roma. “I magistrati svolgono le attività che prevede la legge e sempre per l’accertamento dei fatti e dunque non solo, quando effettuano gli approfondimenti necessari, non sprecano il denaro dei cittadini, ma al contrario svolgono la propria azione sempre ed esclusivamente proprio nell’interesse dei cittadini”.

Lo afferma, in una nota, la Giunta Esecutiva Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati a proposito del “procedimento penale della Procura di Genova relativo ai fondi del movimento politico Lega”.

La Giunta dell’Anm aggiunge: “Auspicare poi, come è stato fatto in questo caso, forme di risarcimento a carico dei magistrati come conseguenza della loro attività risulta assolutamente fuori luogo e appare come una inammissibile e inaccettabile interferenza nel lavoro dei colleghi della Procura di Genova”