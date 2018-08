Fondi Lega, Cozzi: “Riguardo per funzione magistrati”

Genova. “In 40 anni di attività al servizio dello Stato e della giustizia non siamo mai stati condizionati o scalfiti da reazioni ben più pesanti”. Lo dice il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi dopo le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini in una intervista di ieri a Sky Tg24.

“Trattandosi di personalità con elevato ruolo istituzionale – prosegue Cozzi – si auspica tuttavia che il diritto di critica abbia il dovuto riguardo non per i singoli magistrati quanto per la loro specifica funzione quali appartenenti alla magistratura inquirente”.