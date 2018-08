Genova. Incidente con scontro frontale oggi pomeriggio nel quartiere della Foce tra una volante della polizia e un furgone privato.

L’episodio è avvenuto in via Barabino, e ha visto tre feriti ricoverati in codice giallo ai pronto soccorso di San Martino e Galliera: due agenti e l’autista del furgone.

Foto 2 di 2



Ancora da chiarire le dinamiche, sul posto gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire le eventuali responsabilità. Come si evince dalle foto, pubblicate su Facebook dalla pagina “Giornalino delle Forze dell’Ordine” lo scontro è stato violentissimo: la volante della polizia ha “carambolato” su un semaforo, abbattendolo, e rimanendo praticamente distrutta nell’impatto.

Per fortuna sia gli agenti che il conducente del mezzo aziendale privato non hanno subito conseguenze gravi, nonostante la forza dell’impatto.