Facebook utile: “Zena aiuti sfollati ponte Morandi”, il gruppo social per la solidarietà reale

Genova. Sono tante le iniziative che in questi giorni stanno promuovendo la solidarietà per l’emergenza lasciata in eredità dal crollo del Morandi.

La causa che al momento ha più bisogno di aiuto e coordinamento è senza dubbio quella legata agli sfollati: centinaia di persone ancora in balìa di un destino “traballante”, per quanto riguarda le sorti delle proprie abitazioni, e poco certo, per quanto riguarda il futuro.

Per tamponare le varie esigenze di chi, da un momento all’altro, ha perso praticamente tutto, arriva anche un gruppo Facebook dedicato, per cercare di mettere in contatto direttamente domanda e offerta di aiuti.

Si chiama “Zena aiuti sfollati Morandi” e in copertina campeggia un inequivocabile “Forza Genova”. Nato da poche ore, e già con un buon numero di partecipanti, sulla sua bacheca ospita richieste di aiuto, come offerte varie.

C’è chi cerca mobili per la nuova casa, e chi gliene propone, chi pensa ai libri di scuola del prossimo anno scolastico alle porte, chi offre stanze studio, chi prova ad organizzare raccolte vestiti. Insomma, tutta la buona volontà di tanti genovesi, perchè questa tragedia è una tragedia collettiva.

E come solo il contatto diretto sa fare, senza intermediazioni varie, ecco che l’aiuto si può fare più diretto: per una volta, quindi, dal virtuale del social, si passa rapidi al concreto della realtà. Ci piace!