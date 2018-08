Export, per Genova crescita del 25,6% rispetto al 2016

Roma. Dal Rapporto annuale “L’Italia nell’economia internazionale 2017-2018” dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, giunto quest’anno alla 32° edizione, emerge che le esportazioni italiane di merci sono cresciute nel 2017 ad un ritmo molto sostenuto (7,4%).

Nel 2017 i conti con l’estero dell’Italia sono migliorati per il settimo anno consecutivo. Il surplus corrente della bilancia dei pagamenti ha registrato un nuovo ampliamento, raggiungendo il 2,8% del PIL. Il numero degli esportatori italiani ha continuato a crescere, raggiungendo un nuovo massimo pari a quasi 221mila operatori. È salito anche il valore medio delle esportazioni per impresa.

In questo contesto, le esportazioni della Liguria, pari a quasi 8 miliardi di euro, nel 2017 sono aumentate dell’8,1%, a un tasso lievemente maggiore della media nazionale (+7,4%). La quota sul totale delle esportazioni nazionali è rimasta invariata all’1,8%. Anche per quanto riguarda le importazioni si è registrato un incremento, in questo caso pari al 14,6%.

Il principale mercato di sbocco della Liguria nel 2017 è stato l’Unione Europea, area che pesa per il 41,4%, anche se la sua rilevanza sul totale delle esportazioni della regione è diminuita di 3,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Tra i paesi dell’Unione Europea, nel primo paese di destinazione, la Francia, si è registrato un calo delle esportazioni del -2,1%. Mentre si registrano andamenti positivi di Germania (4,4%) e Spagna (30,7%), rispettivamente secondo e terzo paese di destinazione. Si segnala inoltre l’ottima performance delle esportazioni verso gli Stati Uniti, in crescita del 142,5% rispetto all’anno precedente.

Tra i principali settori di esportazione spicca il buon andamento dei metalli e prodotti in metallo con un aumento del 21,8%, della meccanica con un incremento del 27,8%, mentre per i prodotti chimici si è realizzato un aumento del 7,9%, di poco inferiore alle esportazioni complessive. I settori che hanno sperimentato performance migliori nelle esportazioni sono stati il settore dei mobili e quello dei prodotti tessili, cresciuti rispettivamente del 104% e del 63%, i due settori hanno però un peso poco significativo sul totale delle esportazioni regionali.

A livello provinciale, Genova si conferma il territorio che esporta di più, avendo realizzato circa 5,3 miliardi di euro di vendite all’estero: tale valore è in crescita del 25,6% rispetto al 2016.