Genova. Municipio V Valpolcevera, Comune di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò: un territorio vasto, una festa unica. Ritorna anche quest’anno il celebre appuntamento della Valpolcevera con il 21°Expò e il 26°Palio della Tavola Bronzea di Polcevera.

Dal 1° al 9 Settembre il Municipio V Valpolcevera, insieme ai cinque Comuni dell’Alta Valpolcevera, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò, organizzeranno e patrocineranno una serie di eventi per far conoscere le peculiarità dei propri territori.

“Nonostante il tragico evento del crollo del Ponte Morandi, che ha colpito il cuore della nostra comunità genovese – dicono gli organizzatori – con spirito di sobrietà cerchiamo tutti insieme di trovare una strada per ricominciare. A tal fine, durante le manifestazioni, vi saranno momenti di ricordo e cordoglio per i gravi accadimenti riferiti al crollo del Ponte Morandi, oltre a una vicinanza dell’intera comunità alle famiglie delle vittime, agli sfollati di Via Porro e alle attività commerciali e produttive che vivono momenti di difficoltà. Tutti insieme proviamo a dimostrare ancora una volta, quanto sia forte l’unione della nostra vallata e quanto sia opportuno impegnarsi a rafforzare un senso civico e sociale, che oggi sono spezzati”.