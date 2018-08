Esce dalla questura e torna subito a spacciare, arrestato

Genova. Era appena uscito dalla Questura perché appena denunciato per spaccio, essendo stato trovato in possesso di 7gr circa di hashish e 250 euro in banconote di piccolo taglio, ma per un 24enne algerino non era evidentemente un problema, visto che ha ricominciato subito con la sua attività illecita.

Sono bastate 4 ore per ritrovarlo “al lavoro” in vico della Rosa alle 16.30.

Gli agenti dell’’ufficio prevenzione generale insieme a Coba, il cane antidroga, lo hanno trovato in possesso di 4 stecche di cannabis e con già dei proventi della sua illecita attività.

Il giovane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato disposto il rito per direttissima per la mattinata odierna.