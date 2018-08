Crollo Morandi, decine di genovesi in coda per donare il sangue. Ecco dove

Genova. La tragedia di Ponte Morandi sta mobilitando decine di persone che stanno accorrendo presso gli ospedale per donare sangue necessario per gli interventi chirurgici.

Oltre ai centri ospedalieri, in seguito al crollo del Ponte Morandi e dei numerosi feriti trasportati negli ospedali genovesi, Fidas Genova e Avis Comunale Genova organizzano raccolte straordinarie di sangue.

Ecco dove e come si può donare: oggi pomeriggio oltre ai centri trasfusionali degli ospedali cittadini, è possibile donare il sangue dalle 15 fino alle 18:30 presso l’autoemoteca di Fidas in via XX settembre (sotto Ponte Monumentale)

Domani, oltre ai centri trasfusionali degli ospedali cittadini saranno aperti dalle 8 alle 12:30 i centri di raccolta sangue di Avis a Genova Voltri (vico Limisso 12) e Fidas di Sori (in via Sauli 1).