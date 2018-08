E il sindaco Bucci invita a pranzo la giornalista autrice della gaffe “…Lei è genovese?”

Genova. “Mi spiace non vorrei che ci rimanesse male, fate una cosa, invitatela a Genova e la portiamo in giro e a scoprire la città”, il sindaco di Genova Marco Bucci scherza, a due giorni dalla gaffe del secolo, sull’episodio che ha visto una giornalista di SkyTg24 non riconoscerlo durante una diretta tv.

Lo avrete visto: durante la manifestazione dei cittadini in piazza De Ferrari dopo il crollo di Ponte Morandi, domenica scorsa, la cronista si avvicina a Marco Bucci, in quel momento in polo azzurra e in tenuta non ufficiale, e gli chiede “Scusi, lei è genovese?”. La risposta, in perfetto à plombe è ormai storica. “Sono il sindaco, veda un po’ lei insomma”.

Una scenetta che, in giorni tragici, è riuscita a strappare un sorriso ai genovesi e non solo. E che ha fatto il giro del web. Con meme, foto e videomontaggi che vedono il sindaco addirittura nei panni di Spiderman.

Motivo per cui la città ha già benevolmente “adottato” la giornalista tv. E il sindaco si offre per una visita turistica e un corso accelerato di nomi e volti di politici, assessori e così via.