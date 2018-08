Genova. “No comment” da Fabrizio Palermo, neo ad di Cassa depositi e prestiti sulla proposta di un controllo dell’ente sulla gestione di Autostrade per l’Italia. Lo ha detto, anzi “non detto”, stamani durante un sopralluogo nell’area di Ansaldo Energia, al limite della zona rossa sotto il troncone ovest di ciò che resta di ponte Morandi. Cassa depositi e prestiti, società per azioni controllata dal Tesoro, controlla a sua volta il 60% di Ansaldo.

Palermo ha spiegato che il ruolo di Cdp al momento è quello di aiutare “finanziariamente la città, come – spiega – lo capiremo dopo una serie di riunioni con le istituzioni”. Cassa depositi e prestiti ha già messo a disposizione alcune decine di alloggi a canone ridotto per gli sfollati nella zona di Quarto. Ma è solo l’inizio.

Al sopralluogo c’era naturalmente l’ad di Ansaldo Energia, Giuseppe Zampini, che ha fatto una rapida stima delle ripercussioni economiche del disastro. “Solo per alcune modifiche nella logistica spendiamo 20 mila euro al giorno, parliamo della mensa spostata, sono 800 mila euro all’anno complessivamente, e in base ai nostri calcoli la stima di 10 milioni di euro che potranno essere persi dall’economia genovese, è una stima al ribasso”.

Era presente anche il presidente della Regione Liguria Toti che ha ribadito come sia necessario demolire in fretta il ponte. E poi ricostruirlo. A questo proposito l’ad di Fincantieri Giuseppe Bono mette le mani avanti: “Abbiamo appena acquisito un’azienda che è in grado di realizzare strutture portandi, anche viadotti, ma sappiamo fare le navi e sapremo fare anche i ponti. Il know how c’è, manca il cliente”. Di un coinvolgimento dell’azienda cantieristica nella ricostruzione del Morandi si è parlato sin dai primi giorni.

Ancora Toti a proposito di Cdp: “”Autostrade ha la titolarità dei lavori di ricostruzione, ma da un punto di vista politico, auspico che prenda in considerazione la disponibilità di un colosso come Cdp data la qualità e quantità di tecnologia delle aziende che ci sono dentro”.