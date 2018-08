Genova. Questa mattina sono comparsi in zona portuale a San Benigno due striscioni firmati dal Calp, Comitato autonomo Lavoratori portuali.

Nel primo, appeso sopra il varco per il terminal traghetti la scritta: “Per noi morti e precarietà, per voi business. Ora Basta”.

Foto 2 di 2



Mentre il secondo, appeso davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco, recita una frase di solidarietà per i lavoratori che da giorni incessantemente stanno lavorando sotto le macerie:”Nel vuoto sapete come prenderci per mano. Uniti nella lotta”