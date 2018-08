Dinghy: divertimento a Santa Margherita Ligure con la “Lui e Lei”

Santa Margherita Ligure. Tra i tanti pregi del Circolo Velico Santa Margherita Ligure, oltre ad un presidente, Gianni Castellaro, accudente e sempre presente; una spiaggetta che accoglie i dinghy della quale i soci sono fierissimi e gelosi (a sentir loro è meglio di Copacabana); ad una pilotina, generosamente messa a disposizione tra una regata e l’altra come dimora delle papere del porto, ci sono anche alcune regate “diverse”.

La “Tre Porti”, di fatto una prova d’altura per Dinghy tra Santa, Portofino, Zoagli e Rapallo. E poi la “Lui e Lei”, la “Notturna” e la “Nonno e Nipote”. Una tradizione che si rinnova di anno in anno alla quale tutti tengono molto. Non a caso chi non partecipa in regata, comunque è presente sui mezzi appoggio. Per dare assistenza o anche solo per tifare.

Domenica 5 agosto l’appuntamento a mezzogiorno era per la “Lui e Lei” con otto coppie al via. Parte la prima prova ed è già chiaro che sarà battaglia tra il duo Federico Pilo Pais con Emma e Vinz Penagini con Bianca, nipote di 10 anni super-appassionata che sta affinando la tecnica nella adiacente scuola vela della Lega Navale. Alla boa di bolina Federico ed Emma sono primi tallonati da Vinz Penagini e Bianca. Una posizione che rimane invariata, al di là di qualche metro guadagnato o perso, fino all’arrivo.

Dove invece la lotta è dura è tra gli altri sei, con un Gianni Fabro in grande spolvero che insieme a Battistina si impone con autorevolezza in terza posizione. Una performance che corrisponde ad un netto miglioramento anche nelle prove del Campionato del Tigullio che viene messo in relazione con gli allenamenti infrasettimanali orchestrati da Pilo Pais che sta effettuando insieme al consuocero Angelo Riccardi.

Parte la seconda prova e Vinz Penagini e Bianca balzano in testa tenendo in scia Federico Pilo Pais ed Emma. La posizione resta immutata alla boa di bolina e a quella di poppa. All’avvicinarsi alla seconda boa di bolina Pilo Pais però è velocissimo e si avvicina preoccupantemente all’avversario che per difendersi vira per andare in boa. Di poco, ma è troppo presto e alla boa Federico e Emma superano e si avviano verso la vittoria della regata e della edizione 2018 della “Lui e Lei”.

Argento a Vinz e Bianca, che taglia al timone l’ultima prova, bronzo agli splendidi Gianni e Battistina Fabro seguiti da Titti Carmagnani con Vittoria Rainusso, Bruno Tosco con Michela, Angelo Riccardi con Diletta, Nicola Rainusso con Patrizia Marchesini, assessore allo Sport di Santa estimatrice del Dinghy, e Gianni Castellaro con Anna.