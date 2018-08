Demolizione ponte Morandi, anche la struttura commissariale creerà un proprio pool di esperti

Genova. Anche la struttura commissariale per l’emergenza di Ponte Morandi, guidata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, si doterà di un pool di esperti per seguire direttamente e autonomamente la partita della messa in sicurezza e della demolizione della porzione di viadotto ancora in piedi.

Lo ha anticipato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone a margine del punto stampa sull’allerta meteo e le possibili ripercussioni sulla zona rossa e sui monconi del ponte. “In questo momento siamo legati a quanto ci viene riportato da altre squadre tecniche, quella di chi lavora per la procura che indaga e quella del ministero dei Trasporti e infrastrutture – spiega – visto che dovremo prendere delle decisioni importanti in tal senso vogliamo avere anche noi i nostri referenti”.

Probabile che i periti per la Regione/struttura commissariale non saranno tecnici o dipendenti dell’ente ma saranno figure esterne. Servono know how estremamente specializzati. “Dai calcoli probabilistici alla dinamica all’ingegneria strutturista, vogliamo avere i migliori professionisti”, conclude Giampedrone.

La squadra di periti potrebbe aiutare la Regione e il Comune ha decidere quale opzione scegliere per la messa in sicurezza e demolizione del ponte fra quelle che, entro 5 giorni, saranno proposte da Autostrade. Al momento, secondo indiscrezioni, l’utilizzo di esplosivo a implosione sembra essere una possibilità di gran lunga favorita rispetto allo smontaggio pezzo per pezzo.