Ponte Morandi, piano Autostrade entro 7 giorni. Toti: “Demolizione e ricostruzione in un anno”

Genova. Entrò venerdì prossimo Autostrade per l’Italia presenterà l’ipotesi di piano per la demolizione e ricostruzione del ponte. Secondo Toti, tra demolizione e ricostruzione, ci vorrà “un anno”.

In seguito alla lettera di ieri da parte del commissario per l’emergenza Toti, oggi Società Autostrade ha risposto che sono al lavoro per la messa in sicurezza e demolizione dell’intero manufatto. “Non ci sono ancora piani di dettaglio ha detto Toti – hanno tempo fino a venerdì prossimo. Questo piano dovrà essere ovviamente compatibile con le esigenze della Procura”.

Dal punto di vista del Comune di Genova, nelle prossime ore sarà istituita una commissione che affiancherà l’amministrazione civica nella gestione della zona rossa. “La demolizione e ricostruzione saranno seguite dalle nostre maestranze – ha detto Bucci – e la zona rossa sarà dinamica a seconda delle esigenze”.

Oggi, inoltre, sono partiti i lavori per la realizzazione della strada all’interno dell’area Ilva “Che ringraziamo, come ringraziamo tutti i cittadini che in questi giorni hanno raccolto l’appello per l’utilizzo del trasporto pubblico”.

Il meteo dice che nei giorni prossimo potrebbe piovere: “Ci sono ancora circa 1500 metri cubi di macerie da rimuovere che rimuoveremo entro settimana prossima – ha ricordato l’assessore regionale Giampedrone – sui 5000 del dopo crollo. L’alveo del Polcevera è comunque in sicurezza”.