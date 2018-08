Crollo ponte Morandi, trovati resti di altre tre persone

Genova. Stanotte i soccorritori hanno trovato i resti di tre persone all’interno di un’auto di marca Hyundai. Sale così a 41 il bilancio delle vittime, anche se la cifra deve ancora essere ufficializzata perché prima serve il riconoscimento delle salme.

In ogni caso si dovrebbe trattare dell’auto su cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni.

L’auto è stata individuata nella notte, completamente schiacciata, sotto un grosso blocco di cemento che faceva parte del pilone della struttura crollato nei pressi dell’argine sinistro del Polcevera.

Resta dunque un disperso, Mirko Vicini, 33 anni, dipendente Amiu, dopo che il tedesco Loohuis Albert (con il suo cane), si è fatto sentire: era in giro per l’Italia in vacanza.