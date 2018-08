Crollo ponte Morandi, troppo rischioso far rientrare sfollati. Regione e Comune: “Ci stiamo lavorando, ma non ci saranno traslochi”

Genova. Regione e Comune sanno che la priorità per gli sfollati, al momento, è quella di recuperare i loro oggetti personali, ma al momento la zona rossa resta tale: vietato entrare, al momento, persino agli operatori dei soccorsi e della messa in sicurezza. “La zona rossa è passibile di modifiche di giorno in giorno – hanno spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – ma al momento, in base alle relazioni dei periti del Mit e dei vigili del fuoco, non possiamo permetterci di far rischiare nessuno, né i cittadini né gli operatori che dovrebbero accompagnarli”.

Ma la volontà c’è. “Stiamo lavorando a opportuni monitoraggi per creare – aggiunge Toti, durante il punto con la stampa quotidiano nella sala trasparenza in piazza De Ferrari – una finestra per permettere ai cittadini di via Porro e via Del Campasso di entrare per una mezzora a recuperare gli oggetti a loro più cari”. Impossibile, invece, mettere in atto dei veri e propri traslochi. “Non ci sarebbe il tempo – afferma l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – e eventuali camion e furgoni non potrebbero entrare”. L’ordinanza sarà comunque di stretta competenza del sindaco di Genova. Che quindi avrebbe la responsabilità anche penale in caso di incidenti.

L’eventuale finestra per far rientrare gli sfollati dovrà avvenire, ovviamente, prima dell’inizio delle operazioni di demolizione che secondo Toti avranno bisogno di diverse settimane sia per iniziare sia per essere ultimate. Possibile che sia tutto concluso entro dicembre? “Lo auspico, ma non si possono fare previsioni”, afferma il commissario straordinario per l’emergenza.

Al momento su circa 300 nuclei familiari sfollati, 215 sono stati incontrati dal personale del Comune e 41 abitazioni sono state già consegnate. Altre 40 saranno disponibili entro la metà di settembre (quelle di Cassa depositi e prestiti a Quarto). Ad Autostrade sono arrivate già 150 domande di erogazione del contributo iniziale (tra gli 8 e i 12 mila euro) che vengono erogati quasi in tempo reale.

Sempre sul tema “sfollati”, Regione Liguria al lavoro anche su una delibera di giunta in merito al Pris, l’istituzione creata per gli interferiti della gronda di ponente e che prevede un indennizzo pari al valore della casa, oltre a 43 mila euro per i disagi patiti. La Regione porterà al massimo il 4 settembre le modifiche al Pris, in modo da applicarlo anche alla vicenda di ponte Morandi, in consiglio, per il voto. L’obbiettivo è aggiungere l’elemento di “immediato sgombero” per aumentare gli indennizzi (si tratta di una cifra di circa 1000 euro in più al mese per 24 mesi”)

Intanto domani è una giornata importante. La struttura commissariale nominerà il proprio pool di esperti, al massimo cinque persone, che potranno valutare – tra le altre cose – il piano per la demolizione che Autostrade presenterà entro venerdì. “Forse già giovedì sera” dice Toti. Inoltre domani tornerà a Genova il capo dipartimento della Protezione civile Borrelli, per una riunione, un sopralluogo sul Morandi e poi un incontro in prefettura anche con il cardinale Bagnasco e le realtà coinvolte nei soccorsi.

Infine, sul fronte della demolizione. Sempre più probabile che l’abbattimento non avvenga in più fasi ma in un unico momento. La demolizione di almeno alcuni edifici sembra inevitabile.