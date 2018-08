Crollo ponte Morandi, striscione davanti al comando dei vigili del fuoco: “Grazie ragazzi”

Genova. Nel giorno più difficile, quello dei funerali di Stato per 19 delle 43 vittime del crollo di ponte Morandi e degli ultimi ritrovamenti di corpi sotto le macerie, uno striscione è stato appeso di fronte al comando dei vigili del fuoco di Genova a Di Negro.

“14-08-2018: grazie ragazzi. Zena”. E come ha dimostrato il lungo applauso questa mattina all’arrivo dei pompieri al padiglione Jean Nouvel della Fiera dove si sono svolti i funerali di Stato, tutta Genova (e tutta l’Italia) ringraziano il lavoro senza sosta dei vigili del fuoco che ancora una volta come ogni giorno in silenzio, con umiltà e professionalità, hanno salvato vite mettendo anche a rischio la loro.

Un grazie a cui si unisce con forza anche la redazione di Genova24.