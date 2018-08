Crollo ponte Morandi, scatta il test per il traffico tra il rischio ingorghi e l’invito a usare i mezzi pubblici

Genova. Diciamo che poteva andare peggio. Ma anche che è soltanto l’inizio. Il primo test di fuoco per la viabilità genovese nella prima domenica di controesodo (bollino rosso nel pomeriggio, secondo Autostrade), che in città si somma a chi arriva o parte a bordo dei traghetti, è passato senza troppi disagi. Il traffico a Genova, azzoppato dall’assenza del tratto di A10 tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7, per via del viadotto Morandi crollato, ha retto il colpo. “Per ora – spiegano dalla centrale operativa della polizia locale – è come se la viabilità si fosse auto-organizzata su due flussi, sulla A10 e sulla A26 e sulla A7, ma il peggio deve ancora arrivare”.

Anche oggi si sono registrate code in quello che è diventato il nodo più complicato per il traffico genovese: la rotonda di via Siffredi, all’uscita dal casello di Genova Aeroporto. Qui si concentrato i flussi provenienti dal ponente, dal levante e dall’autostrada, oltre alle auto che viaggiano sulla direttrice “Borzoli – mare”, praticamente l’unica soluzione di viabilità ordinaria per chi abita e lavora in Valpolcevera. Da domani, e poi ancora di più dall’inizio di settembre, quando porto e attività commerciali rientreranno a regime, questo svincolo rischia di andare ancora di più sotto stress.

“I genovesi utilizzino i mezzi pubblici”, il sindaco di Genova Marco Bucci lo ha ripetuto più volte negli ultimi giorni, ricordando che sono stati potenziati i servizi ferroviari, quelli della metropolitana e degli autobus Amt, anche con l’istituzione di bus navetta gratuiti: sull’asse ponente-levante tra Aeroporto, Sestri Ponente e stazione Principe e tra la stazione di Bolzaneto e quella del metro Brin. Discorso a parte i mezzi pesanti.

Da lunedì 20 agosto a domenica 2 settembre è stato istituito il divieto di transito dalle ore 7 alle ore 9.30 e dalle ore 17 alle ore 19.30 per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, escluse alcune categorie come quelli che trasportano merci deperibili, di lungomare Canepa e via Guido Rossa.

Per risolvere al più presto il problema dell’operatività portuale prosegue l’iter per realizzare una strada interna alle aree Ilva di Cornigliano. Domattina incontro tra Aster, Autostrade e Ilva appunto per mettere a punto gli ultimi dettagli. I lavori potrebbero iniziare già martedì.

Ecco tutti i dettagli su viabilità e trasporti.

Gratuiti sono i due servizi bus navetta Amt aggiuntivi rispetto alle linee ordinarie.

Il primo collegherà in entrambe le direzioni la stazione ferroviaria Principe con Sestri Ponente, via Soliman, con la stazione Fs di Sestri Ponente e con l’Aeroporto Cristoforo Colombo (terminal Arrivi). Il secondo servizio speciale collegherà la stazione di Bolzaneto alla stazione Metro di Brin. Orari di entrambe le navette sono dalle 6 alle 20.

Restano in vigore le limitazioni in via Fillak per le linee bus 7, 8, 9, 63 e 663 che sono attestate a Brin. È, inoltre, attivo un collegamento bus tra via Avio e via Fillak (Campasso).

Sempre per quanto riguarda Amt, il servizio metro – aperto 24 ore su 24 – sarà gestito con queste modalità: da domenica a giovedì, dalle 21 alle ore 6 sarà attivo un collegamento tra Brin e Dinegro con una frequenza di 10 minuti, mentre dalle ore 6 riprenderà il normale servizio diurno. Venerdì e sabato, il servizio sarà attivo da Brin a Brignole fino all’una e dall’una alle ore 6, funzionerà il collegamento tra Brin e Dinegro con una frequenza di 10 minuti Dalle ore 6 riprende il normale servizio diurno. Il costante collegamento con Dinegro permette di interscambiare con le linee bus che portano verso il centro città e le altre direzioni, senza rinunciare alle operazioni di manutenzione della linea Metro.

Potenziate anche le linee dei treni metropolitani, grazie all’accordo con Ferrovie dello Stato e Regione Liguria. Sono 46 i treni regionali in più tra Voltri e Principe durante la settimana lavorativa, un treno ogni 15 minuti. Ciò consente di utilizzare il grande parcheggio di interscambio nei pressi della stazione di Genova Pra’, della capienza di circa 350 posti, per gli automobilisti in arrivo da ponente. Gli stalli verranno aumentati di ulteriori 150 nei prossimi 10 giorni.

Divieto di transito ai mezzi pesanti

Da lunedì 20 agosto a domenica 2 settembre è stato istituito il divieto di transito dalle ore 7.00 alle ore 9.30 e dalle ore 17 alle ore 19.30 per i veicoli di massa superiore a 7,5 t adibiti al trasporto di cose,esclusi gli autoveicoli che trasportano merci deperibili e/o derrate alimentari, carburante destinato agli impianti di distribuzione e alle utenze locali e i veicoli autorizzati per comprovate necessità in:

lungomare Canepa nel tratto compreso tra la rampa discendente dal ponte elicoidale che adduce allo stesso lungomare Canepa e via Guido Rossa

via Guido Rossa nel tratto compreso tra la rotatoria Fiumara (esclusa) e lungomare Canepa.

In prossimità di piazza Savio, in uscita dalla strada Guido Rossa, provenendo da Levante, è stato invertito il senso di marcia alla rampa di accesso per consentire più agevolmente l’ingresso in Autostrada direzione Ventimiglia.

In prossimità di via di Francia è stato aggiunto un collegamento a lungomare Canepa attraverso via Fiamme Gialle.

In vista di un prevedibile aumento del volume di traffico, le corsie gialle torneranno a essere riservate esclusivamente al trasporto pubblico e ai mezzi di soccorso, questo per favorire l’utilizzo delle corsie da parte del trasporto pubblico e per particolari esigenze di ordine sanitario e di sicurezza.

Il “nodo” della rotonda in via Siffredi

I veicoli in uscita dall’autostrada al casello Aeroporto, lungo il percorso urbano sono veicolati su via Manara, via Hermada, via Albareto, via Siffredi e innesto su strada Guido Rossa per poter raggiungere il Porto o il casello autostradale di Genova Ovest e proseguire su A7 Milano e A12 Livorno.