Crollo ponte Morandi, sarà Pavimental (società di Autostrade) a realizzare la nuova strada interna all’Ilva

Genova. Sarà Pavimental, società controllata da Autostrade per l’Italia a realizzare la nuova strada interna all’Ilva, la mobilità alternativa per i mezzi pesanti che appena completata dovrebbe alleggerire il traffico tra Cornigliano e Sampierdarena grazie all’obbligo per i mezzi pesanti di transitare nella nuova viabilità.

L’annuncio lo ha dato il sindaco di Genova Marco Bucci nella conferenza stampa per illustrare il piano preliminare per la demolizione di ponte Morandi. “Questa mattina – ha spiegato Bucci – abbiamo firmato l’accordo tra Regione, Comune, Sviluppo genova e Pavimental per l’esecuzione dei lavori”. La nuova strada secondo gli obiettivi che il primo cittadino si era dato una settimana fa, dovrebbe essere pronta il 15 settembre.

In Pavimental l’attività di direzione e coordinamento è esercitata da Atlantia, che detiene il 59,4% del capitale sociale. Autostrade per l’Italia. e Aeroporti di Roma detengono ciascuna il 20,0% del capitale sociale e mentre Astaldi detiene un’ulteriore quota pari allo 0,6%.