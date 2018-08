Genova. Proseguono le ricerche sotto le macerie del ponte Morandi mentre il numero delle vittime accertate è fermo da ieri sera a 38, i feriti sono 15 di cui 1 gravissimo. Secondo e autorità potrebbero esserci ancora tra le 10 e le 20 persone disperse, 18 il numero di auto di cui non si hanno notizie.

E’ a salito a 632 il numero degli sfollati, quasi tutti hanno trovato un accoglienza temporanea presso amici, parenti o alberghi e strutture private messe a disposizione. Il sindaco ha promesso 50 appartamenti da lunedì e abitazioni per tutti entro la fine dell’anno.

di 11 Galleria fotografica Ponte Morandi, dentro la zona rossa









Ma intanto gli abitanti non sono ancora riusciti a rientrare, in gran parte, nelle loro case per poter recuperare oggetti personali. L’area di via Porro, via Fillak e via Della pietra è off limits, una zona rossa accessibile solo alle forze dell’ordine e alle autorità per il rischio di nuovi cedimenti.

Intanto la procura di Genova che indaga per omicidio colposo plurimo e disastro colposo potrebbe valutare altre ipotesi di reato, come l’omicidio stradale. La procura ha anche acquisito il video delle telecamere di autostrade che si trovavano sul ponte. Il procuratore Cozzi ha affermato: “Per le indagini non voglio sentire parlare di limiti di spesa”.