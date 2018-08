Crollo Ponte Morandi, le iniziative di Caritas supportare la popolazione colpita

Genova. Si è svolto martedì 22 Agosto, l’incontro operativo tra la Caritas Diocesana e i Centri di Ascolto Vicariali di Certosa, Cornigliano e Sampierdarena per stabilire quali azioni di supporto garantire all’opera di soccorso e accoglienza già efficacemente messa in atto dalle parrocchie e dalle altre realtà ecclesiali presenti nelle zone coinvolte direttamente o indirettamente dal crollo di Ponte Morandi.

“Come sempre nelle emergenze nazionali e internazionali, il compito di Caritas è accompagnare le comunità colpite – si legge nel comunicato – anche nel lungo periodo, con particolare riferimento alle situazioni che l’evento ha posto in situazione di fragilità – abitanti sfollati, esercenti penalizzati – e alle persone che già erano fragili precedentemente all’evento – anziani, minori, fasce deboli”.

POTENZIAMENTO CENTRI DI ASCOLTO

Caritas provvederà a potenziare l’attività dei Centri di Ascolto e a supportare le realtà ecclesiali che già operano nel territorio. Tale supporto riguarderà in modo particolare la Conferenza S. Vincenzo presso la parrocchia di S. Giovanni Bosco e S. Gaetano a Sampierdarena, relativamente alla raccolta di beni per le famiglie sfollate (vestiti, materiali per l’igiene, giocattoli e altro), in accordo con il Municipio di Sampierdarena che ha il suo punto operativo presso il Centro Civico Buranello.

COLLABORAZIONE CON ATS 35

Caritas ha offerto supporto e collaborazione all’Ambito Territoriale Sociale 35 per tutto ciò che sarà necessario per le situazioni di precarietà che verranno segnalate. Nell’immediato, Caritas supporterà lo smistamento delle offerte di beni materiali che giungeranno via mail, impegnandosi nel rispondere concretamente a queste disponibilità.

ANIMAZIONE SUL TERRITORIO

In base all’esigenza, Caritas supporterà le associazioni cattoliche (con particolare riferimento all’Azione Cattolica e AGESCI) che si renderanno disponibili per attività di animazione rivolte a bambini, adolescenti, anziani, persone fragili, o per altre forme di aiuto.

OFFERTE ECONOMICHE

E’ possibile far pervenire offerte a favore delle persone e famiglie colpite, sul conto corrente

IBAN: IT81F0617501400000003364480 – Banca Carige – Sede di Genova

Intestato Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana

Causale: Emergenza sfollati Ponte Morandi

ACCOGLIENZA ABITATIVA FAMIGLIE SFOLLATE

Ricordiamo che la persona di riferimento a nome della Diocesi per quanto concerne l’accoglienza abitativa delle persone sfollate è Mons. Giacomo Martino.