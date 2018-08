Crollo Ponte Morandi, la situazione dei feriti negli ospedali cittadini

Genova. Un paziente gravissimo e due molto gravi al San Martino, due gravi al Villa Scassi è uno al Galliera. È questa la situazione dei feriti, tracciata da Angelo Grattarola, responsabile di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San Martino di Genova.

“I pazienti ricoverati all’Ospedale San Martino sono sei – spiega – uno è ricoverato al Galliera e un numero, tra i tre e i quattro ma alcuni sono in fase di dimissione, all’ospedale Villa Scassi. Due di questi sono ricoverati in terapia intensiva ma sono vigili, coscienti e collaboranti me tre il paziente del Galliera è stato sottoposto a interventi plurimi per trauma addominale e fratture”.

”Per quanto riguarda il San Martino abbiamo 6 pazienti ricoverati. Il meno grave è un cittadino della Repubblica Ceca che ha avuto fratture costali ma ha già iniziato la fase di recupero e potrebbe, addirittura, essere dimesso nei prossimi giorni, salvo complicazioni. Poi c’è una coppia Ucraina, ricoverata in terapia sub intensiva neurochirurgia con fratture vertebrali ma la situazione è sotto controllo”.

“C’è poi un paziente di 28 anni, ricoverato in terapia intensiva post operatoria, ma è sveglio e collaborante, dopo essere stato operato la notte del 14 per diverse fratture”.

“Ci sono,infine, due pazienti molto gravi, ricoverati in rianimazione generale. Una signora che non è caduta dal ponte ma rimasta intossicata da fumi di ossido di carbonio. La donna è stata sottoposta a due trattamenti in camera iperbarica. L’altro paziente in rianimazione il più grave in assoluto è un uomo che ha avuto un trauma cranico devastante e un trauma toracico e che è in coma.