Crollo ponte Morandi, la procura: “Al vaglio anche altre ipotesi di reato”

Genova. “Stiamo valutando altre ipotesi di reato che al momento non sono scrutinate. Dipende tutto quanto dalle possibili configurazioni di scenari quali potrebbero essere la configurabilità dell’omicidio colposo stradale però questo è prematuro anticiparlo perché significherebbe già inquadrare in un certo modo le possibili cause e quindi significherebbe ipotecare un qualche cosa che ancora si deve conoscere” Lo ha detto il procuratore di Genova Franco Cozzi.

Al momento le ipotesi di reato sono omicidio colposo e disastro colposo. La procura ha anche acquisito il video delle telecamere di autostrade che si trovavano sul ponte anche se tecnicamente le immagini devono ancora essere fornite agli investigatori.

“I dispersi potrebbero essere ancora 10 o 20 oltre alle 38 persone su cui stanno facendo l’esame esterno delle salme” ha detto il procuratore a proposito dei dispersi. Valutazione confermate da una fonte del Nue secondo la quale ci sarebbero 18 macchine di cui non si ha notizia.

“Di fronte a una tragedia del genere non voglio sentir parlare di limiti di spesa o di norma”. Lo ha detto il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi parlando dell’inchiesta aperta sul disastro di Ponte Morandi, condotta dai pm genovesi, per attento alla sicurezza dei trasporti colposo, omicidio colposo plurimo e disastro colposo conseguente a crollo di costruzione.