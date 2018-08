Crollo ponte Morandi, insediata la commissione di esperti che aiuterà Bucci nelle decisioni più difficili

Genova. Si è insediata questa mattina, come preannunciato ieri dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, la commissione di esperti che affiancherà la struttura commissariale presieduta dal governatore ligure, commissario per l’emergenza.

Nel pool di periti: Stefano Pinasco, ingegnere del Comune di Genova, Enrico Zio ingegnere del Politecnico di Milano, Emanuele Gissi e Alessandra d’Errico, rispettivamente ingegnere e architetto del corpo dei Vigili del Fuoco, Pietro Croce, ingegnere del consiglio superiore dei Lavori pubblici.

La commissione di esperti non avrà alcun potere ispettivo, ma sarà di supporto alle decisioni del sindaco del Comune di Genova e del commissario delegato per l’emergenza. Affiancherà, insomma, la commissione nominata dal Mit, che finora non ha avuto grande influenza sullo svolgersi degli eventi, e quella dei periti della procura. Tra le scelte che potrebbe veicolare, quella su come sarà demolito e ricostruito il ponte e sulla possibilità di permettere agli sfollati di tornare per qualche ora nelle loro case per recuperare alcuni oggetti personali.