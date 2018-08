Genova. Questa mattina sulla banchina della vecchia darsena del porto antico alcune decine di persone di fede musulmana si sono riunite per pregare per le vittime e le persone colpite dal disastro di ponte Morandi. L’occasione la “festa del perdono”, giorno speciale per chi professa fede islamica.

Sabato scorso un imam, durante i funerali di stato, durante la parte di cerimonia per i morti albanesi (e islamici) Edi Bokrina e Marius Djerri, aveva speso parole di speranza e conforto per “Zena, la bella, che si sarebbe rialzata più forte di prima”.

Oggi anche la comunità islamica genovese ha voluto soffermarsi sul disastro con un gesto di preghiera collettiva, all’aperto, negli spazi utilizzati anche per le cerimonie solenni e per le feste di rito alla fine del ramadan.