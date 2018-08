Crollo ponte Morandi, il membro della commissione ministeriale: “Cedimento dello strallo ipotesi seria”

Genova. Per il crollo del ponte Morandi si pensa che una delle cause possibili sia stata la rottura di uno strallo. “Questa è un’ipotesi di lavoro, un’ipotesi di lavoro seria”.

Ad affermarlo è Antonio Brencich, docente dell’Università di Genova, superesperto nell’ambito delle costruzioni in cemento armato e dell’ingegneria civile e membro della commissione istituita dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per accertare le cause del crollo.

Brencich, prima di recarsi in prefettura per la riunione della commissione, ha fatto un breve sopralluogo nella zona del ponte crollato ma non è voluto entrare nel merito del lavoro del nuovo organo di indagine. “L’ipotesi di rottura di uno strallo è avvallata da testimonianze e video che vanno in questo senso, ma sono passati tre giorni ed è prematuro trarre conclusioni”.

Quando parla di “ipotesi di lavoro seria” il membro della commissione ministeriale esclude invece altre opzioni “fantasiose”. “La pioggia, i tuoni, l’eccesso di carico sono ipotesi fantasiose – ha detto – che non vanno prese

neanche in considerazione. Sono sciocchezze”.

Antonio Brencich dà poi un parere sulla possibilità che Autostrade possa costruire un nuovo ponte entro la fine dell’anno. “Credo che ci sia stato un fraintendimento – afferma, non senza un certo sarcasmo – in 5 mesi si può far partire l’iter per la progettazione e l’appalto, un ponte del genere non si progetta dal lunedì al venerdì”.

Infine, tranquillizza sulla psicosi crolli, visto il grande numero di ponti e viadotti in calcestruzzo esistenti nel Paese. “Non ci dobbiamo preoccupare – afferma Brencich – generalizzare sarebbe un gravissimo errore, di ponti Morandi ce n’erano due e sono crollati, gli altri ponti che abbiamo in Italia sono controllati, e alcuni sono chiusi proprio perché sono controllati. Sbagliato dare la colpa al calcestruzzo e dire, come ho sentito da alcuni esperti sui media, che ha una vita di 30 anni, questo significa dare un’informazione sbagliata alle persone, esistono strutture del 1860 e del 1920 che esistono e svolgono benissimo la loro funzione, non facciamo passare questi messaggi, le strutture hanno dei problemi di vario genere ma quello principale non è il calcestruzzo”.