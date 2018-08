Crollo ponte Morandi, il cda di Autostrade: “Rispettati gli obblighi della concessione”

Roma. Il consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia ribadisce “il proprio convincimento in merito al puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Società”. La posizione del cda è stata confermata nella riunione di oggi convocata per un “aggiornamento – nelle more degli esiti degli accertamenti in corso relativi al crollo del viadotto Polcevera – in merito all’avanzamento delle iniziative condivise nell’adunanza del 21 agosto”. Lo si legge in una nota di Autostrade per l’Italia.

Nel corso del cda in cui si è parlato in particolare degli “aiuti alle famiglie colpite che hanno interessato più di 200 nuclei familiari, delle iniziative di ripristino della viabilità cittadina e delle ulteriori iniziative di agevolazione del pedaggio e l’avanzamento del progetto di demolizione e ricostruzione del ponte” è stato rinnovato “il cordoglio per le vittime, il dolore per i feriti e la vicinanza all’intera comunità genovese ed alle Istituzioni”.

Autostrade fa sapere che “la lettera di riscontro ed i relativi allegati saranno inviati al Ministero nel termine assegnato”.