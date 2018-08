Crollo ponte Morandi: il bollettino dei feriti, dimesso il camionista Martin Kucera

Genova. Anche oggi facciamo il punto sulle condizioni dei feriti nel crollo di Ponte Morandi. Iniziando dalle informazioni che ci arrivano dall’ospedale policnico San Martino.

Martin Kucera, il camionista della Repubblica Ceca di 46 anni, che era ricoverato in Chirurgia d’Urgenza Universitaria, è stato dimesso stamani alle 9.30. Il consolato della Repubblica Ceca gli ha messo a disposizione un’ambulanza per il trasporto verso Praga, dove risiede (è nato ad Havirov). L’eventuale trasporto in aereo avrebbe complicato la gestione delle fratture alle costole. Sarà ricoverato in una nuova struttura ospedaliera, prima di fare ritorno a casa.

Gianluca Ardini, precedentemente ricoverato in Terapia Sub Intensiva, è stato trasferito presso Traumatologia d’Urgenza. E’ assistito anche dai familiari e le sue condizioni sono in miglioramento. Eugeniu Babin, moldavo del 1983 ma residente in Italia è ricoverato presso la Clinica Neurochirurgica. Le sue condizioni sono in miglioramento. Natalya Yelina, ucraina del 1974 e compagna di Babin, è ricoverata in degenza Clinica Neurochirurgica. Le sue condizioni sono in miglioramento.