Crollo ponte Morandi, Ikea, Decathlon e gli altri: “Clienti in calo del 60%, ma noi siamo aperti”

Genova. Era una delle zone più frequentate per lo shopping “pesante”. Ma i negozi delle grandi catene presenti nell’area di Campi a Genova dopo il crollo del ponte Morandi hanno visto un altro crollo, quello di clienti e fatturato. Non rientrano nella “zona rossa”, sono rimasti aperti e raggiungibili, ma molti hanno pensato che tutta quell’area fosse off-limits. Anche perché i pannelli dell’infotraffico del Comune in tutta la città recitano “Viabilità Valpolcevera interrotta”.

“Tutte le aziende della zona stanno sostenendo i soccorsi, ma il pre-alert è che abbiamo registrato tutti quanti una riduzione dal 40 al 60% del flusso di clienti, con pesanti ricadute sul fatturato. Se si trattasse solo di questi cinque o sei giorni non sarebbe un problema, ma tutto fa pensare che la situazione si protrarra’”. A tirare le somme è il direttore di Leroy Merlin Italia, Massimiliano Ghidelli, che parla anche a nome di altre realtà della zona, da Ikea a Decathlon, da Maison du monde a Unieuro ad Arcaplanet.

“Ci hanno già tagliati fuori nell’immaginario – afferma – Il messaggio che passa è che oggi l’area di Campi non sia accessibile, invece lo è. Chiediamo che la comunicazione sia più chiara”. Le aziende chiedono inoltre di conoscere i tempi di riapertura del ponte di fronte all’Ikea.

Nessun problema, per ora, per gli arrivi delle merci, ma la situazione si capirà meglio quando la città tornerà a regime dopo l’estate.