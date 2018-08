Crollo ponte Morandi, i lavoratori di Amiu ai funerali in divisa da ‘spazzini’ per ricordare i colleghi scomparsi

Genova. Indosseranno le loro divise da lavoro i dipendenti di Amiu che domani parteciperanno ai funerali di Stato per le vittime del crollo di ponte Morandi.

Tra i morti ci sono infatti anche due lavoratori di Amiu, di cui uno ancora non è stato ancora recuperato sotto le macerie. A lanciare l’idea di partecipare alla cerimonia funebre vestiti da spazzini è stato un lavoratore ma il messaggio è diventato virale e ha cominciato a diffondersi nelle chat dei dipendenti.

“Domani prendete la vostra divisa più in ordine radunatevi e andate ai funerali solenni, per dare l’ultimo saluto alle vittime, ai colleghi scomparsi , con la promessa che lotteremo con più forza per evitare tragedie di questo tipo” si legge nel messaggio. “Consapevoli che a noi resterà il compito più duro, riportare la città al suo aspetto migliore, con la morte nel cuore, in silenzio, giorno dopo giorno, come facciamo da sempre, nel quotidiano e ogni qualvolta la nostra amata Genova si è ritrovata in ginocchio”.