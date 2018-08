Crollo ponte Morandi, Enpa disponibile ad accogliere gli animali degli sfollati

Genova. Enpa Genova, in contatto con l’assessorato alla protezione civile, ha dato la propria disponibilità ad aiutare i residenti e gli animali che hanno dovuto abbandonare le loro case a seguito del crollo di ponte Morandi.

Per quanto riguarda conigli, tartarughe, rettili, roditori e animali esotici, Enpa è in grado di fornire ospitalità diretta e gratuita nelle proprie strutture, adatte a queste specie.

Invece, per quanto riguarda cani e gatti, l’associazione, che a Genova non gestisce né canili né gattili, può fornire un supporto indiretto, mobilitando la rete di contatti per trovare stalli o sistemazioni temporanee.

Qualunque richiesta può essere sottoposta al numero 0107212178. Per la tragedia del Ponte Morandi, l’Ente Nazionale Protezione Animali non ha attivato nessun tipo di sottoscrizione o raccolta, né di cibo né di fondi. E non intende farlo.

Infatti l’iniziativa promossa dall’associazione vuole essere una mano tesa, un gesto di solidarietà verso la popolazione di una città troppe volte funestata da calamità e incidenti.

Questi i contatti dell’Enpa: tel. 0107217178, mail: genova@enpa.org