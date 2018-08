Genova. Ha abbracciato le famiglie delle vittime il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo arrivo nel padiglione blu della Fiera di Genova per partecipare ai funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte Morandi. Si è soffermato a lungo a parlare e consolare tutti i parenti delle persone che hanno perso la vita. Mattarella è stato accolto da un lungo applauso, che è stato tributato anche ai rappresentanti del governo. Qualche fischio invece per Roberta Pinotti, già ministro della Difesa del governo Gentiloni.

Stanno arrivando numerosi i genovesi, ma non solo ai funerali previsti questa mattina alle 11.30. Un fiume di persone, tra autorità, rappresentanti di istituzioni, ma soprattutto gente comune, tutto si sta svolgendo con molto ordine. La Fiera di Genova ha previsto anche uno spazio riservato per la deposizione di fiori.

di 19 Galleria fotografica Funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi









Un lungo applauso da parte dei famigliari e delle autorità già presenti, ha salutato i vigili del fuoco che hanno reso omaggio alle bare sistemate sotto all’altare. Alle 10, a un’ora e mezza dall’inizio della cerimonia ufficiale, il ringraziamento, molto toccante, da parte dei famigliari delle vittime a coloro che hanno lavorato giorno e notte per tirare fuori dalle macerie sopravvissuti e coloro che non ce l’hanno fatta.

È il giorno del lutto nazionale. 38 le vittime accertate, che saliranno ufficialmente a 41 dopo il riconoscimento dei resti ritrovati questa notte a bordo di un’auto rimasta schiacciata dal pilone crollato, probabilmente appartenenti alla famiglia Cecala. Manca ancora all’appello il corpo dell’ultimo disperso: Mirko Vicini.

Alle esequie, che saranno celebrate dal cardinale Angelo Bagnasco a partire dalle 11.30 al padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova, è previsto l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che prima visiterà il luogo del crollo e poi i feriti negli ospedali genovesi. Presente anche il governo, quasi al completo, a partire dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il padiglione ha cominciato a riempirsi già dalle 8.30, orario stabilito per l’inizio degli accessi. Un drappo rosso alle spalle dell’altare e del crocifisso, tanti e tanti fiori, presenti molti amici e parenti delle vittime. Lavoratori della Culmv presenti in massa per Andrea Cerulli, il portuale, tra i primi a essere identificato.

Tantissimi i gonfaloni presenti da Comuni di tutta Italia, ma anche pubbliche assistenze. Arrivati anche i giocatori di Genoa e Sampdoria.

La copertura dell’evento sarà internazionale, presenti giornalisti da tutte le parti del mondo.

Oltre 400 uomini tra polizia e carabinieri, saranno schierati per garantire che i funerali si svolgano in sicurezza. Per assistere le migliaia di persone attese, ci saranno anche 190 volontari della protezione civile e cinque presidi medici.

1500 i posti a sedere, altri 300 sugli spalti. Circa duemila gli accessi in piedi, ma sotto la tensostruttura della Fiera, in uno spazio che può ospitare fino a 5 mila persone, è stato montato un maxi schermo.

Tra le altre autorità certamente presenti la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi, il capo della polizia Franco Gabrielli. Poi sindaci, parlamentari e presidenti di Regioni che arriveranno con i loro gonfaloni per testimoniare il cordoglio di tutto il Paese.

In mattinata molti esercizi commerciali risponderanno all’appello delle associazioni di categoria, chiudendo a metà le saracinesche all’ora del funerale, mentre Coop Liguria chiuderà tutti i supermercati di Genova e Busalla, compreso l’iper Aquilone, dalle 11 alle 13 e sarà osservato un minuto di silenzio.

Questo l’elenco delle vittime le cui famiglie hanno scelto di partecipare ai funerali di Stato:

Juan Carlos Pastenes, 64 anni e la compagna Nora Rivera, 48 anni; Henry Diaz Henao, 38 anni; Anatoli Malai; Axelle Nèmati Alizèe Plaze, 21 anni, Nathan Gusman, 20 anni, Melissa Artus, 22 anni; Marius Djerri, 28 anni, e Admir Edy Bokrina, 32 (per loro rito islamico); Bruno Casagrande, 57 anni; Alessandro Campora, 55 anni; Andrea Cerulli, 48 anni; Roberto Robbiano, 47 anni, Samuele Robbiano, 8 anni, Ersilia Piccinino, 41 anni; Luigi Matti Altadonna, 34 anni; Carlos Jesus Eraso Trujillo, 23 anni; Angela Zerrilli, 58 anni.

Esequie private per Francesco Bello, 41 anni, già eseguite a Serra Riccò; Giorgio Donaggio, 58 anni; Elisa Bozzo, 33 anni; Manuele Bellasio 12 anni, Camilla Bellasio 16 anni, Claudia Possetti 47 anni; anche i funerali dei quattro ragazzi di Torre del Greco ci sono già stati: Matteo Bertonati, 26 anni, Giovanni Battiloro, 29 anni, Gerardo Esposito, 26 anni, Antonio Stanzione, 29 anni; Marta Danisi 29 anni; Alberto Fanfani 42 anni; Gennaro Sarnataro, 43 anni; Stella Maria Boccia, 24 anni; Vincenzo Licata, 57 anni; Andrea Vittone 49 anni.