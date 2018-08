Sfollati ponte Morandi, dopo Carige anche Deutsche Bank sospende e Intesa cancella i mutui

Genova. Una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui. E’ quanto annunciato Deutsche Bank, come contributo, si legge in una nota, “per aiutare le persone colpite dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova”.

Concretamente, i clienti della Banca (individui e famiglie) avranno a disposizione, oltre alla possibilita’ di richiedere una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui, una cassetta di sicurezza a titolo gratuito per un anno presso uno degli sportelli di Genova.

Intesa Sanpaolo è invece “pronta a cancellare i mutui nella zona rossa colpita dal crollo del ponte Morandi e a supportare con altri interventi le famiglie e le imprese della zona rossa”. Lo comunica lo stesso istituto di credito che ha stanziato un plafond di 4,5 milioni per la “remissione unilaterale dei mutui prima casa degli immobili che verranno dichiarati inagibili”. Oltre al plafond di 4,5 mln euro, si legge in una nota di Intesa San Paolo “si aggiunge l’attivazione della moratoria dei finanziamenti che prevede la sospensione di 12 mesi gratuita e volontaria dei finanziamenti a privati e imprese”. Il Gruppo ha inoltre messo a disposizione di famiglie e imprese un plafond di 50 mln di finanziamenti per ricostruzione e ripristino delle strutture danneggiate, siano esse abitazioni, negozi, uffici, laboratori artigiani e aziende. Inoltre “tutti i minori di eta’ che nell’evento hanno perso uno o entrambi i genitori beneficeranno di una polizza vincolata fino al raggiungimento della maggiore eta’ che prevede un capitale garantito di 100 mila euro se hanno perso un genitore e 200 mila euro se sono mancati entrambi i genitori. Il capitale garantito verra’ incrementato del 50% nel caso in cui il ragazzo completera’ il percorso di studi fino al conseguimento della laurea, fino a un massimo di 300 mila euro.

Anche Banca Carige, all’indomani del crollo, aveva annunciato la sospensione dei mutui per cittadini e, in parte, per le imprese. Così ha fatto Creditis per i microfinanziamenti.

“Che le persone che abitavano sotto al Ponte Morandi a Genova continuino a pagare il mutuo per una casa che non esistera’ piu’ e’ assurdo. Qualcuno, finalmente, se ne e’ accorto ed e’ pronto non a sospenderli ma a cancellarli definitivamente. Spero che tutti seguano questo esempio, per una volta virtuoso, e facciano a breve lo stesso”. Lo scrive, su Facebook, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli.