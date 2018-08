Crollo ponte Morandi: domenica manifestazione per Genova in piazza De Ferrrari

Genova. Si chiama “Ponte16100” la manifestazione organizzata per domenica 19 agosto, dalle 18 alle 20, in piazza De Ferrari. Un’iniziativa nata spontaneamente per esprimere e condividere dolore e rabbia “non solo sui social”, dicono le organizzatrici.

Sarà una manifestazione pacifica, spiegano. “Semplicemente perché abbiamo un groppo in gola – si legge nelle informazioni dell’evento su Facebook – un vuoto incolmabile da quel 14 agosto, e pensiamo che unirci possa farci sentire meno impotenti, meno soli. Perché il contatto umano abbia ancora un valore, per stringerci insieme, aldilà dei partiti, delle differenze sociali, del quartiere di appartenenza, della fede calcistica. Davvero su quel ponte c’eravamo tutti e dobbiamo dimostrarlo”.

La manifestazione avverrà dunque all’indomani dei funerali di stato in Fiera e a 5 giorni dal disastro. “Scendiamo in piazza per allontanarci dalla retorica di parole vacue, dalle promesse e dallo sciacallaggio politico/mediatico. Scendiamo in piazza per stare insieme senza bandiera alcuna se non quella del rispetto della sacralità della vita”, gli intenti degli organizzatori.

Il tam tam sui social è iniziato da ieri pomeriggio, le adesioni sono oltre 600.