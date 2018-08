Crollo ponte Morandi, domani le prime case per gli sfollati

Genova. Una piccola “boccata di ossigeno” per gli sfollati, le famiglie che, dopo il crollo del Ponte Morandi, sono rimaste fuori dalla propria abitazione. Domani pomeriggio, infatti, saranno consegnati i primi alloggi. Si tratta degli appartamenti della zona di San Biagio, in Via Romairone, a Bolzaneto, che erano stati messi a disposizione già nei giorni scorsi da Arte.

Si tratta, infatti, di appartamenti del patrimonio di Arte che l’agenzia aveva nel proprio patrimonio e che avrebbe dato in affitto o venduto per fare profitto. Appartamenti semplici con una cucina, un bagno, un salotto e due camere da letto. In alcuni casi un balcone.

Le abitazioni, che erano vuote, hanno gli allacci ad acqua e gas saranno a disposizione, già da domani, di 45 tra le famiglie che sono state sfollate dall’area sotto al troncone sospeso del ponte Morandi.