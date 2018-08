Crollo ponte Morandi, disponibili moduli Comune per segnalare danni a beni privati

Genova. Per i cittadini che hanno subito danni a seguito del crollo del Ponte Morandi del 14 agosto sono a disposizione i modelli di segnalazione di danno a beni privati, che andranno presentati entro giovedì 13 settembre.

La presentazione della segnalazione di danno è necessaria per accedere a eventuali benefici, ma non fornisce garanzia di erogazione degli stessi.

Solo, infatti, a seguito dell’emissione di un apposito bando sarà possibile partecipare alla richiesta di contributo per il danno subito, ricompreso nelle tipologie indicate dal bando stesso.

I modelli di segnalazione danno sono disponibili:

• sul sito del Comune di Genova www.comune.genova.it – pagine della Protezione Civile (segnalazione danni)

• sul sito della Regione Liguria – Protezione Civile – post emergenza segnalazione danni

• all’info point presso il Centro Civico Buranello di via Via Nicolò Daste, 8 – via Buranello 1

• all’info point provvisoriamente collocato presso la scuola Caffaro di Via Gaz 3

La consegna potrà essere effettuata con le seguenti modalità:

• consegna a mano presso info point (farà fede la data di consegna)

• trasmissione con posta raccomandata indirizzata a Comune di Genova – Settore Protezione Civile via di Francia, 1 – 16149 Genova (farà fede il timbro postale di partenza);

• trasmissione tramite PEC (posta certificata) all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it (vale la data di partenza, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente).