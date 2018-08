Crollo ponte Morandi, dimesso un altro ferito

Genova. Uno dei feriti dal crollo del ponte Morandi e ricoverato sino a oggi nel reparto di ortopedia dell’ospedale Villa Scassi, è stato dimesso oggi. Lo comunica l’Asl 3 genovese. L’uomo, del 1984, è stato trasferito in un’altra struttura extra-regionale per la riabilitazione.

Gli altri feriti invece sono ospitati dall’ospedale San Martino e presto cominceranno la riabilitazione.

Si tratta di Gianluca Ardini, presto papà, rimasto appeso fuori dal suo furgone per quattro ore e salvato in extremis dai vigili del fuoco, Camilla Scabini, la figlia della titolare dell’impresa che ha installato gli ombrelli colorati a Genova in occasione di Euroflora, Eugeniu Babin, cittadino moldavo del 1983 residente in Italia a Santa Maria Capua Vetere, e Yelina Natalya, la sua compagna cittadina ucraina.