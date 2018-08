Crollo ponte Morandi, Carige sospende le rate dei mutui ai privati coinvolti

Genova. Dopo l’apertura di una raccolta fondi e lo stanziamento di 100.000 euro a favore delle famiglie delle vittime del crollo di Ponte Morandi Banca Carige delibera, con decorrenza immediata, un ulteriore supporto ai privati e alle imprese coinvolti nella tragedia, attraverso la sospensione della rate dei mutui e la concessione di finanziamenti a tassi calmierati.

In particolare la clientela privata proprietaria di immobili ubicati nella zona interessata potrà beneficiare, dietro presentazione di una semplice autocertificazione, della sospensione dei mutui in essere per una durata di 12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Analogamente le imprese operanti nella zona interessata dal crollo potranno richiedere, mediante la sola autocertificazione, la sospensione della quota capitale dei mutui o dei leasing in essere, sempre per un periodo di 12 mesi, rinnovabili per identica durata.

A ciò si aggiunge la possibilità, sia per i privati che per le imprese che abbiano subito danni a seguito dell’evento, di richiedere finanziamenti a tassi particolarmente convenienti.

Nei giorni scorsi Carige ha attivato una sottoscrizione pubblica per sostenere le famiglie delle vittime e la popolazione colpita dal disastro.