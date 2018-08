Crollo ponte Morandi, Autostrade verserà contributi d’urgenza anche ad artigiani, pmi e negozianti danneggiati

Genova. Non solo le famiglie sfollate, ma anche chi ha avuto danni e ripercussioni ad attività commerciali di vario tipo perché impossibilitato a entrare nella zona rossa di Ponte Morandi avrà un primo contributo d’urgenza da parte di Autostrade.

La società comunica che si farà carico anche delle esigenze economiche di negozianti, artigiani e imprenditori colpiti dalla tragedia di Genova e che hanno le loro attività all’interno dell’area inaccessibile.

Tutto ciò sarà seguito in parallelo rispetto agli interventi a favore delle famiglie che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione in seguito al crollo del viadotto Polcevera e che si sono concretizzati finora nell’erogazione di contributi per le prime urgenti necessità per 165 nuclei familiari. Entro oggi dovrebbero essere versati sugli iban di chi ne ha diritto 1,5 milioni di euro.

“La società – si legge in una nota – invita quindi artigiani, commercianti e imprenditori che hanno le loro attività all’interno della zona rossa a rivolgersi ai due punti di contatto allestiti a Genova presso il Centro Civico del Buranello e presso la Scuola Caffaro – in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria – per rappresentare le loro prime urgenti necessità, presentando richieste dettagliate che certifichino i danni che stanno subendo a causa delle conseguenze del crollo del viadotto Polcevera e le caratteristiche economiche delle attività impattate. Le richieste potranno essere inviate anche via mail all’indirizzo autostradepergenova@autostrade.it”.

Non sono previste misure contributive, al momento, per le attività che siano state penalizzate dai blocchi della viabilità, Campasso e Certosa, e che siano immediatamente nei pressi della zona rossa.