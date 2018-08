Crollo ponte Morandi, Autostrade: “Valutiamo come ricostruire il viadotto nel minor tempo possibile”

Genova. “Siamo alacremente impegnati in queste ore a valutare le soluzioni migliori per ricostruire il viadotto nel minor tempo possibile in modo efficiente e sicuro”.

Così in una nota Autostrade per l’Italia nel pomeriggio, riferendosi al crollo del ponte Morandi sull’autostrada A10.

La società ha inoltre specificato che lavorerà insieme alle istituzioni per accertare le cause di quanto accaduto. Già nel pomeriggio la Società era uscita con un comunicato ufficiale sui social network.

L’ipotesi di ricostruzione dovrà comunque fare i conti sia con la completa demolizione sia con il sequestro che sarà legato all’inchiesta aperta dalla procura genovese.