Crollo ponte Morandi, arrestati i primi ‘sciacalli’: cercavano di rubare non lontano dalla zona del disastro

Genova. Tre donne sinti di età compresa tra i 18 e i 30 anni sono state arrestate stanotte dalla polizia mentre con arnesi da scasso stavo cercando di entrare in un alcune case chiuse.

Le case si trovano in via San Donà del Piave a Rivarolo non lontane dalla zona del disastro.

Le forze dell’ordine dalla notte di martedì sta presidiando in forze le zone coinvolte dal crollo e soprattuto le abitazioni sfollate in via Fillak e via Porro proprio per evitare che gli sciacalli derubino le famiglie sfollate dopo la tragedia.