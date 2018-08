Crollo ponte Morandi, ancora stazionarie le condizioni dei feriti. Nei prossimi giorni nuovi interventi

Genova. Ancora aggiornamenti dagli ospedali genovesi per i feriti durante il crollo di Ponte Morandi.

Le condizioni dei 4 feriti gravi appaiono stabili se non in lento ma progressivo miglioramenti, nei prossimi giorni per alcuni sono previsti nuovi interventi. Ecco il dettaglio

1) Da Villa Scassi è stata trasferita presso le nostre strutture Camilla Scabini, del 1994. E’ stata ricoverata in Terapia Intensiva al DEA. Ha riportato la frattura del bacino e di una mano e un trauma toracico, con pneumotorace. La paziente è vigile, orientata, collaborante, in attesa di intervento chirurgico.

2) Gianluca Ardini rimane in osservazione presso Traumatologia d’Urgenza del padiglione Specialità.

3) Eugeniu Babin, cittadino moldavo del 1983 residente in Italia, ricoverato nella degenza della Clinica Neurochirurgica, è stato sottoposto a nuovo intervento neurochirurgico. A giorni verrà trasferito per la riabilitazione in fisioterapia.

4) Yelina Natalya, compagna di Babin, cittadina ucraina, ricoverata nella degenza della Clinica Neurochirurgica è stabile rispetto a ieri e nei prossimi giorni verrà trasferita per la riabilitazione in fisioterapia.

5) Una donna, genovese, del 1959, ricoverata in Unità di Crisi al villa Scassi, condizioni stabili

6) Un uomo, del 1984, ricoverato in Terapia intensiva, sempre al villa Scassi, anch’egli in condizioni stabili

Una donna italiana di 40 anni si trova ancora ricoverata all’ospedale Galliera in Rianimazione in prognosi riservata. L’intervento di stabilizzazione definitiva della frattura al femore verrà eseguito domani. A seguito dell’intervento di domani la paziente probabilmente potrà uscire dalla Rianimazione per essere trasportata in altro reparto, sciogliendo di conseguenza la prognosi. La donna dal punto di vista respiratorio è ormai completamente autonoma ed è supportata da una psicologa.