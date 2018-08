Crollo ponte Morandi, Anci lancia l’allarme: emergenza viabilità tra Genova e le vallate

Genova. L’emergenza viabilità e trasporti in seguito al crollo di Ponte Morandi è stata oggi al centro di un incontro tra Anci Liguria, una delegazione di Sindaci delle valli SOL (Stura Orba Leira), Polcevera e Scrivia e dei Comuni dell’immediato ponente genovese e l’Assessore ai Trasporti della Regione Liguria, Gianni Berrino.

All’ordine del giorno del tavolo di confronto, in particolare, le misure straordinarie richieste dagli amministratori locali delle diverse zone coinvolte per quanto riguarda i trasporti ferroviari. Presenti all’incontro anche Marco Della Monica, direttore del Trasporto Regionale per la Liguria di Trenitalia, e Rosa Frignola, direttore di area di RFI.

“A nome di ANCI Liguria e dei Comuni coinvolti dall’emergenza viabilità che si è aperta in queste ore voglio ringraziare l’Assessore Berrino per la celerità con cui ha risposto alla nostra richiesta di incontro, convocando anche i massimi rappresentanti territoriali di Trenitalia e di RFI – ha commentato Rosario Amico, vice presidente di ANCI Liguria e Sindaco di Serra Riccò. – ANCI Liguria si impegna da subito a fare da collettore per le istanze dei Comuni delle diverse aree interessate e a trasmetterle tempestivamente alla Regione Liguria, per trovare insieme a Trenitalia e RFI soluzioni immediate, concrete ed efficaci per garantire ai cittadini la mobilità verso Genova”.

“È stata una prima riunione molto positiva”- dichiara l’assessore Berrino – “in cui i sindaci hanno potuto portare le loro proposte e problematiche: un confronto col territorio fondamentale per affrontare l’emergenza”.

Il prolungamento dei terminali dei treni regionali oltre Voltri è la richiesta principale dei Comuni costieri, quali Arenzano, Cogoleto e Varazze.

Riattivare la stazione di Mignanego, aumentare le potenzialità ferroviarie e favorire la confluenza sulla stazione di Brin per favorire l’interscambio con la metropolitana sono le istanze principali provenienti dai Comuni della Val Polcevera, mentre ripristinare treni soppressi in orari serali e mattutini è la richiesta dei Comuni della Valle Scrivia.

Per l’Area SOL, maggiormente danneggiata a causa dei detriti crollati sulla ferrovia, l’esigenza è soprattutto quella di attivare una bretella Borzoli/Voltri e prevedere servizi sostitutivi non solo da Voltri ma anche da Prà.

Per tutelare i cittadini, è unanime la richiesta che i titoli di viaggio (in particolare gli abbonamenti annuali) restino invariati. Regione Liguria ha inoltre manifestato l’impegno a richiedere il potenziamento degli Intercity sulle linee Genova – Torino e Genova – Ventimiglia.

Nel corso della prossima settimana, un tavolo di confronto analogo tra Regione Liguria e i Comuni coordinati da ANCI Liguria sarà convocato con i rappresentanti della Città Metropolitana e di AMT/ATP, per affrontare l’emergenza della mobilità su gomma, con l’obiettivo di evitare al massimo l’uso delle auto, agevolando tutti i servizi di trasporto pubblici.