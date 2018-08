Crollo ponte Morandi, ammortizzatori sociali per tutti e anche espropri di case sfitte tra le proposte di Sinistra Italiana

Genova. Una maxi seduta congiunta di consiglio regionale, comunale, dei consigli municipali coinvolti e delle amministrazioni dei comuni limitrofi a quello di Genova si svolgerà martedì 4 settembre in via Fieschi. A partire dalle 10 e a oltranza l’assemblea discuterà dello stato dell’arte sull’emergenza legata a ponte Morandi. A rendere nota la notizia dell’appuntamento il consigliere regionale di Sinistra italiana Gianni Pastorino a margine della conferenza stampa di Si sulle proposte per la ripartenza di Genova dopo la tragedia del viadotto. “Chiederemo anche noi, in quell’occasione – dice Pastorino – l’istituzione di una zes, zona economica speciale, e una rivisitazione del pris, l’istituto relativo agli interferiti dalle grandi opere, affinché sia applicato con rapidità agli sfollati del ponte Morandi”.

Alla conferenza stampa anche l’europarlamentare Sergio Cofferati, il coordinatore provinciale Bruno Pastorino e la segretaria regionale del partito Carla Nattero. Sinistra Italiana, sottolineando come il caso Morandi non sia che il più eclatante e ultimo episodio che racconta di una crisi delle manutenzioni sul territorio italiano, hanno spiegato quali sono le tre proposte (+1) per il dopo crollo.

Al primo punto c’è il riconoscimento immediato di una provvisionale nei confronti della famiglia delle vittime, “Siano almeno risparmiate dalle preoccupazioni materiali derivate dalla perdita dei loro cari” dice Bruno Pastorino.

Il secondo punto riguarda l’emergenza abitativa. “Centinaia di famiglie sono fuori dai loro alloggi – continuano i politici di Sinistra Italiana – non si può dire “entro novembre” come stanno facendo Comune e Regione, queste persone hanno diritto a non avere più, da subito, disagi abitativi”. Non basta l’utilizzo del patrimonio abitativo di Arte e altri enti enti pubblici, ci sono anche altri strumenti utilizzabili. Tradotto? Si utilizzino strumenti di esproprio di case sfitte, e a Genova sono tantissime anche da parte di enti e associazioni oltre che di privati, attraverso magari il versamento di indennizzi.

Il terzo punto, ed è fondamentale per Sinistra Italiana, c’è la creazione di meccanismo per tutelare le realtà economiche che soffriranno inevitabilmente, dalle aziende in zona rossa a quelle penalizzate dal blocco viario, “Quindi – prosegue Pastorino – proponiamo che governo avanzi proposta di legge straordinaria per riconoscere ammortizzatori a tutti i lavoratori che potrebbero essere coinvolti”. Il punto quarto è quello legato alla mobilità: da ripensare integralmente, a partire dalla divisione di traffici merci (anche pericolose) e private – il caso Borgo Panigale insegna – per arrivare a un maggiore investimento nel trasporto pubblico.

A questo proposito Carla Nattero, ponentina, sottolinea come tra le opere infrastrutturali che servono a Genova e alla Liguria “oggi più che mai è necessario il raddoppio ferroviario ad Andora”.