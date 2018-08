Crollo ponte Morandi, Amiu prova a rialzarsi: psicologi in azienda e mezzi in arrivo da Torino

Genova. Un compattatore distrutto, un capannone danneggiato, un’intera area di fatto inutilizzabile – quella di Rialzo – 200 dipendenti da ricollocare e 90 mezzi da rimessare altrove. Senza contare il “danno” peggiore, quello incalcolabile, la morte di due dipendenti: Bruno Casagrande e Mirko Vicini.

Dopo una settimana e oltre dal crollo del Ponte Morandi, che com’è noto ha coinvolto Amiu in modo diretto, tutte le donne e gli uomini dell’azienda stanno lavorando senza sosta per riorganizzare il servizio, duramente compromesso. Ecco il punto della situazione.

Cosa è successo. Il crollo del Ponte, oltre ad aver tragicamente provocato due vittime tra i Colleghi, ha reso di fatto inagibile la sede di Rialzo (che comprendeva al suo interno un’Isola Ecologica, l’ Unità Territoriale Valpolcevera, un magazzino, la sede della pressa-rifiuti, il magazzino e la sede di Amiu Bonifiche) e la rimessa di Campi (da cui partivano gli Ecovan+, gli Ecocar e tutti i mezzi destinati ai servizi e la raccolta nel ponente cittadino) che includeva anche una palazzina uffici e la sede del nostro nucleo di Polizia Amministrativa. Inoltre, negli spazi attigui trovava posto anche la Fabbrica del Riciclo, il cui capannone è seriamente compromesso.

Cosa è stato fatto. A oggi, l’azienda ha per prima cosa riorganizzato la delicata logistica del personale, indirizzando i Colleghi impossibilitati a entrare nella “zona rossa” del Morandi ad altre strutture. Le persone coinvolte sono oltre 200 e sono circa 90 mezzi da rimessare in un’altra area. Parte del personale è stato destinato a sedi non ancora utilizzate, ma pronte per essere occupate. Altri sono stati assegnati a Unità già operative, andando così ad aggiungersi ai colleghi impegnati su altre porzioni di territorio. Lo smistamento in più sedi si è reso necessario anche per garantire ai dipendenti di poter riprendere quanto prima una “normale” attività lavorativa, nel tentativo di lasciarsi alle spalle – per quanto possibile – quegli attimi di paura.

Sono state attivate da subito le operazioni di adeguamento strutturale e operativo di alcuni locali al momento non utilizzati nell’area di Sardorella e nella sede di via Ronchi, in modo che possano ospitare altro personale.

L’azienda si sta adoperando per individuare sul territorio nuove aree per realizzare una nuova Isola Ecologica, che vada a sostituire quella di Campi, oggi inagibile. Inoltre è quanto mai importante collocare sul territorio cittadino un nuovo impianto di trasferenza (in cui devono essere convogliati i rifiuti da inviare successivamente al trattamento per la selezione e il recupero della frazione secca o di quella umida).

Allo stato attuale, per non interrompere la raccolta rifiuti sul territorio genovese, Amiu si sta appoggiando all’impianto di Geam (controllata di Amiu) situato nell’area portuale.

Isole Ecologiche ed Ecovan+. A partire da lunedì 27 agosto riparte l’attività nelle Isole Ecologiche, al momento sospesa, fatta eccezione per quella di Campi. Il legno dei rifiuti ingombranti, conferito nelle nostre Isole Ecologiche, sarà destinato a un’area messa a disposizione dal consorzio Ecolegno che provvede al recupero del materiale. Dal 3 settembre riparte anche il servizio Ecovan+ e il ritiro ingombranti a domicilio. Per quanto riguarda la Fabbrica del Riciclo, anch’essa coinvolta e danneggiata dal crollo, sono oggi allo studio alternative che possano coinvolgere tutta la città sul tema del riuso.

Consapevole dell’impatto di un evento di tale portata sui lavoratori coinvolti direttamente e indirettamente, l’azienda ha messo a disposizione il servizio sanitario aziendale attraverso i propri medici. Dalle prime ore dopo il crollo è stato possibile per i dipendenti effettuare un check sull’eventuale stato di disagio psicologico scaturito dal tragico avvenimento. Una seconda fase di accompagnamento sarà gestita dalle strutture di Inail.

Amiu Genova SpA desidera ringraziare le donne e gli uomini dell’azienda, di ogni ordine e grado, che tanto si sono prodigati – e continuano a farlo – per garantire il servizio alla città. E per la solidarietà mostrata le aziende di gestione dei rifiuti (Ama Roma SpA, Herambiente Bologna, Amsa Milano, Amiu Puglia SpA) che hanno espresso la loro vicinanza ai colleghi. “In particolare – si legge in una nota – un grazie va ad Amiat Torino SpA che ha messo a disposizione mezzi operativi a supporto delle attività primarie di Amiu”.

Amiu invita i cittadini a seguire i nostri canali (Facebook, Twitter, sito internet) per restare aggiornati sull’evoluzione del servizio.