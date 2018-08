Crollo ponte Morandi, alle 11e36 un minuto di silenzio tra gli sfollati di via Porro

Genova. Un momento toccante ha avuto luogo questa mattina, alle 11e36, nei pressi del varco di via Walter Fillak a Sampierdarena. Alcuni degli sfollati a causa del crollo di ponte Morandi si sono raccolti in un minuto di silenzio per ricordare la tragedia e le sue vittime.

Un modo per riunirsi insieme a una settimana dalla sciagura. Gli abitanti di via Porro si sono abbracciati fra loro e poi hanno fatto partire un lungo applauso.

Intanto giovedì alle 18 presso la società San Bartolomeo di Certosa ci sarà un’assemblea del comitato via Porro, già comitato antigronda. La riunione per coordinare le tante iniziative di aiuto che sono state proposte alla cittadinanza. Molte le associazioni che hanno collaborato con i cittadini.