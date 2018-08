Genova. Sono arrivati prima, intorno alle 10, per il saluto ai feretri.

I vigili del fuoco sono stati accolti da un applauso spontaneo da parte dei famigliari e dei parenti delle vittime del crollo del ponte Morandi. Un momento molto toccante.

Il riconoscimento per il lavoro svolto in questi quattro giorni, incessante, 24 ore su 24, per trovare prima eventuali superstiti, poi i resti delle vittime.